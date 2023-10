Rimini ancora al Neri, arriva la Recanatese. Raimondi: "Dimentichiamoci della partita di Coppa"

Seconda partita casalinga consecutiva per il Rimini, che dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Gubbio ospiterà domenica sera alle 20:45 la Recanatese, per ritrovare punti in campionato dopo la pesante sconfitta per 5-2 di Cesena. "Io ho parlato con i ragazzi, noi ci dobbiamo dimenticare assolutamente della partita di Coppa - cominicia mister Gabriel Raimondi alla vigilia del match -. Le uniche cose che dobbiamo tenerci di quella partita sono l’atteggiamento e soprattutto la voglia di lottare, di sacrificarsi, di restare compatti, questo sì. Però non possiamo pensare che una partita di Coppa ci dia quello slancio lì. No, assolutamente no. Noi dobbiamo pensare che non abbiamo fatto nulla perché nulla è stato fatto, e pensare a questa partita, che è quella che conta, che è il campionato. Qualcuno mi ha detto: 'tanto il tuo campionato inizierà dopo la sesta, settima giornata', speriamo sia così".

Il Rimini deve ritrovare punti perché ora la classifica dice che soltanto Virtus Entella e Sestri Levante hanno raccolto meno dei 4 punti totalizzati dai biancorossi. La Recanatese ne ha 7, nell'ultimo turno ha superato di misura la Spal. Sulla formazione marchigiana, così Raimondi: "Una squadra che oltre ad avere dei valori importanti è una squadra umile, una squadra di categoria, una squadra che gioca insieme da tanto tempo, una squadra che sa com’è la categoria. Noi col Gubbio abbiamo dimostrato di capire com’è la categoria, e quindi la categoria è questa, dopo bisogna giocar meglio sì. Però la Recanatese lo sa già. Speriamo di dimostrare che siamo quelli del Gubbio per certi versi e speriamo di dimostrare che stiamo facendo dei passi avanti". Non saranno della partita Delcarro, Cernigoi e Gigli per infortunio, mentre in porta giocherà Colombo.