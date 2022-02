Gaburro verso Rimini Sammaurese: "Loro una delle migliori squadre del campionato dal punto di vista organizzativo"

Dopo il deludente pareggio nel turno infrasettimanale contro il Progresso, per il Rimini è tempo di tornare al fortino del Romeo Neri. Domenica pomerggio i biancorossi ospiteranno la Sammaurese, reduce da un ottimo momento e attualmente quinta in classifica con due partite in meno. All'andata gli uomini di Gaburro vinsero 2-1, e i 3 punti saranno necessari anche nella sfida di ritorno per evitare brutte sorprese, essendo il Ravenna distante appena 3 lunghezze. “Troviamo una bella squadra - esordisce il tecnico del Rimini alla vigilia del derby -, direi dal punto di vista organizzativo una delle migliori del campionato, dal punto di vista tecnico, quando è al completo, una squadra che è giustamente al quinto posto perché comunque è una squadra con dei valori sia in attacco, sia a centrocampo, sia dietro. Magari non ha tutti questi ricambi, quindi nel corso del campionato può pagare qualche punto, ma quando ha tutti a disposizione, come in questo momento, è una squadra che può dire la sua contro chiunque. E quindi noi la affrontiamo con grande rispetto, pur avendo consapevolezza di quello che noi possiamo fare, lo sappiamo e lo stiamo facendo, soprattutto qui in casa, però affrontiamo una squadra che ha dei valori e glielo riconosciamo”.

Gaburro analizza poi i giallorossi di mister Protti: “La Sammaurese è una squadra che un po’ ci somiglia per il modo di giocare, perché comunque è una squadra che aggredisce, non aggredisce dentro l’area avversaria, però non è di certo una squadra che gioca sulle linee di passaggio e sta bassa, non è nelle sue corde, è una squadra che non ha grandi centimetri, ma ha buon potenziale tecnico e ha un giocatore sulla destra davanti, Bonandi, che è un giocatore mancino che viene dentro al campo, molto simile ai movimenti che fa Gabbianelli contro gli avversari, è una squadra che compensa quel movimento lì con il centrocampo. Dal punto di vista tattico è una squadra che ci somiglia anche, se togliamo alcuni aspetti della fase di non possesso, che sono un po’ diversi. Però dal punto di vista tattico è una squadra che secondo me gioca un buon calcio”.

Il Ravenna ha recuperato terreno e ora dista solo 3 punti dalla capolista Rimini. Sul cammino dei gialllorossi, così Gaburro: "L'ambiente in generale si aspettava che il campionato fosse più morbido, e questo è un problema della conoscenza delle rose e della conoscenza del mercato che è stato fatto a dicembre. Il Ravenna rispetto allo scontro diretto che abbiamo giocato a sei partite dalla fine del girone d’andata ci ha recuperato tre punti, però sul fatto che non mollasse o che avesse comunque un potenziale per poter fare un certo tipo di mole di punti e di campionato io non avevo alcun dubbio".