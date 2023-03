Sant'Ermete-Due Emme, Mancini: "Sarebbe bello tornare alla vittoria nel nostro stadio"

Sette punti di distacco a caratterizzare la sfida tra S. Ermete e Due Emme con gli ospiti che nella casella gare disputate annoverano una sfida in meno rispetto alle rivali. Vera rivelazione di questo torneo la Due Emme, gioca a viso aperto togliendosi importanti soddisfazioni, non a caso poche settimane fa protagonista nel pari interno con l’attuale capolista Sampierana, ora a più quattro sul Gambettola. All’andata la partita fu ricca di emozioni, con il S. Ermete protagonista nella serie utile di otto risultati consecutivi. Il gol di Montesi fu annullato dalla marcatura di Severi per l’uno a uno finale. Proprio dal tecnico dei verdi Mancini, sono arrivati gli elogi per questa stagione: "La Due Emme, ha fatto fino ad oggi un ottimo percorso ricco di soddisfazioni vantando tra le proprie file elementi validi come Montesi. In questo torneo c’è grande equilibrio, dietro il Novafeltria metto proprio loro e il Bakia che forse sono leggermente sopra tutte le altre compagini".

Il tecnico Mancini non ha nascosto il bisogno di trovare una vittoria scacciapensieri che servirebbe ad allontanarsi almeno per una settimana dalla zona rossa di classifica: "Occorre muovere la classifica e per farlo necessitiamo dei tre punti perché basta poco per rientrare nello spareggio play out che ad oggi non ci sarebbe, ma chiaramente questo leggero vantaggio non può lasciarci tranquilli". Intanto dall’infermeria non arrivano buone notizie, out D’Elia per l’infortunio accorso domenica scorsa, tra l’altro al rientro dopo una lunga assenza, rimane il problema muscolare per Mazzavilani. Da valutare le condizioni di altri atleti dopo l’ultimo allenamento del venerdì sera. Mancini però preferisce non parlare delle assenze: ”E’ più facile parlare di quelli che scendono in campo e concentrarsi sulle nostre capacità. Sarebbe bello tornare alla vittoria nel nostro stadio, successo che manca dalla gara con il Gambettola”.

La direzione di gara sarà affidata a Leonardo Alberani della sezione di Ravenna coadiuvato da Judicael Hounga della sezione di Cesena e Nicola Casadio della sezione di Ravenna. Calcio d’inizio fissato per le ore 14:30.