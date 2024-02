Il Rimini vuole sgambettare la capolista Cesena al Neri, Troise: "Il fattore campo può essere determinante"

Vigilia di quella che è la sfida stagionale più attesa e sentita dal Rimini e dai suoi tifosi. Venerdì sera infatti (calcio d'inizio ore 20:45) al Romeo Neri è in programma il derby col Cesena, attesi oltre 6mila spettatori: sia la curva est che quella ovest riservata agli ospiti sono esaurite. In questo campionato tra le due squadre c'è un enorme divario tecnico: il Rimini dopo una pessima partenza e l'esonero di mister Raimondi, grazie alla 'cura Troise' è riuscito a portarsi fuori dalla zona rossa della classifica e ora è 13esimo con 29 punti. Il Cesena invece è saldamente in vetta alla graduatoria, lanciato verso la serie B a +9 sulla vicecapolista Torres e 30 punti sopra i biancorossi. All'andata il Cavalluccio si impose per 5-2, in Coppa Italia sempre al Manuzzi fu però il Rimini ad avere la meglio trionfando per 2-0.

"Un derby in cui sentiamo tanta responsabilità - attaca mister Troise -, tanto senso del dovere per quello che è successo all'andata. È un derby importante perché ci sono punti in palio importanti per noi e per loro, che hanno un obiettivo ben chiaro. I derby sono partite con storia a sé, al di là di quelli che sono i punti di distacco. Ci dobbiamo aggrappare a quello che è un derby in casa con lo stadio che ci supporterà, dovremo essere bravi a portarli dalla nostra parte". Oltre al lungodegente Capanni, sono in forte dubbio Cernigoi, Marchesi, Oddi e Morra, ma per quest'ultimo c'è più ottimismo. Rientrano invece Delcarro e Pietrangeli.

Dal punto di vista tattico, sulla gara dei suoi uomini, Troise preannuncia: "Sappiamo quanto sia pericoloso il Cesena nel recupero palla e nelle transizioni. Soprattutto fuori casa, quando gli lasci campo aperto, riesce ad attaccare con 4-5 giocatori di gamba in modo notevole. Dovremo essere bravi nell'alternare i periodi di gara in cui potremo attaccarli piuttosto che aspettarli un po' di più". "Il fattore campo può essere determinante in un derby - sottolinea il tecnico biancorosso, consapevole della cornice di pubblico che lo attende venerdì sera -, è un aspetto diverso, al di là dei dati, dei punti e della forza della squadra. Noi giocando in casa stavolta dovremo essere abili con lo spirito, con un approccio, con la responsabilità che dobbiamo sentire verso i tifosi di portare lo stadio dalla nostra parte, perché il pubblico potrà essere il valore aggiunto".