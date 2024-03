Il Rimini vuole ritrovare la vittoria col Sestri Levante, Troise: "Ci sono i presupposti per un grande risultato"

Nel turno infrasettimanale di serie C il Rimini ospiterà mercoledì sera (inizio ore 20:45) il Sestri Levante. Biancorossi che tornano al Neri dopo tre trasferte consecutive contando anche la Coppa Italia e vogliono ritrovare i 3 punti dopo l'ultimo ko arrivato a Lucca. I liguri sono reduci da 4 sconfitte e quartultimi in classifica con 28 punti, il Rimini con 10 in più è decimo. "Intanto siamo ben felici rigiocare in casa - cominica mister Troise alla vigilia della gara -, davanti al nostro pubblico che ci sta dimostrando grande vicinanza, in una partita che ha un valore importantissimo perché una vittoria darebbe il giusto valore a quanto si è costruito, a quanto siamo cresciuti, a quanto stiamo facendo. Ci teniamo a fare una grande prestazione, un grande risultato, ben venga che sia in casa". Sul Sestri Levante, che all'andata è stato battuto di misura grazie a un gol di Ubaldi al 90': "C'è massimo rispetto per l'avversario al di là dei risultati, perché comunque non si è mai snaturato nel campionato, con i suoi pregi e le sue difficoltà. Un avversario che predilige giocare palla a terra, che gioca a viso aperto su tutti i campi, con un tasso tecnico medio-alto, nella fase di possesso partecipa anche col portiere. Dovremo essere bravi a limitarli in questa che è la loro caratteristica migliore, però è altrettanto vero che dobbiamo dare continuità alla nostra crescita sotto l'aspetto offensivo, perché anche a Lucca abbiamo avuto diverse occasioni verso la porta avversaria. Ci sono tutti i presupposti per fare un grande risultato".

Non saranno disponibili gli infortunati Oddi, Marchesi, Pietrangeli e Leoncini, mentre è da valutare Sala. In vista della trasferta di Ferrara di domenica prossima e della sfida al Pescara di venerdì prossimo, ci potranno essere rotazioni in campo. "Lamesta di sicuro farà parte della gara dall’inizio - assicura l'allenatore biancorosso -, dovrò valutare un discorso tra Tofanari e Lepri, perché hanno speso tanto, a centrocampo dovrò valutare domani mattina, ma sicuramente Langella e Megalaitis partiranno ancora. L’ipotesi di Delcarro c’è, l’ipotesi di Iacoponi c’è. Malagrida e Garetto sono altri due giocatori da valutare in termini di gestione, di minutaggio, perché le hanno fatto praticamente tutte. Capanni sta rientrando. Partirà sicuramente Morra dall’inizio, nonostante le abbia giocate tutte e tre. Ci sono quelle due-tre situazioni che devo valutare, per i centrali giocheranno Gorelli e Gigli, poi Semeraro e Quacquarelli è un po’ il discorso come per Lepri e Tofanari".