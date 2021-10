Calcio, Santarcengelo atteso dal Vigne. Mugellesi: "Servirà una gran prestazione per fare punti"

Torna in campo il Santarcangelo per la terza giornata di campionato che vedrà i gialloblù impegnati sabato in quel di San Giorgio di Cesena (FC) contro il Vigne, calcio d’inizio alle ore 15.30 presso lo Stadio Comunale (Via Montaletto 3135). Mister Mugellesi ha le idee chiare su ciò che dovranno fare i suoi ragazzi per bissare il successo ottenuto la scorsa giornata contro la Longianese: “Dovranno interpretare bene la partita e metterci tanta determinazione, non sarà per nulla semplice. Il Vigne è una buonissima squadra che già lo scorso anno ci ha creato difficoltà, sarà una partita combattuta e i ragazzi dovranno fare un gran prestazione per fare punti sul loro campo.”

Non arrivano buone notizie dall'infermeria: “Purtroppo la situazione è ancora in alto mare perchè non abbiamo ancora recuperato nessuno, ci vorrà qualche settimana per avere gli infortunati a disposizione. Ci portiamo avanti queste assenze da inizio stagione e sappiamo che ci saranno ancora momenti di difficoltà, però questa situazione dà opportunità ad altri ragazzi di avere minuti e devo dire che stanno rispondendo molto bene: siamo tranquilli perchè sappiamo che chi va in campo dà il suo contributo alla squadra.” "I ragazzi si stanno impegnando - garantisce l'allenatore gialloblù - e noi siamo contenti di avere sempre soluzioni alternative che, chissà, in futuro potranno diventare la normalità se ci sarà continuità di prestazioni: questo ci dà modo di sperimentare e trovare aggiustamenti che all’inizio sembravano impensabili.”