Sfida al vertice per lo Young Santarcangelo, Mugellesi: "Partita importante ma non decisiva"

Super sfida in arrivo per lo Young Santarcangelo che sabato 26 marzo alle ore 14.30, in occasione della quinta giornata del girone di ritorno, affronterà davanti al pubblico gialloblù del CPB Stadium V. Mazzola il San Carlo, formazione attualmente seconda in classifica a pari punti con l’Around Sport (34 punti, -2 dallo Young Santarcangelo), in un vero e proprio scontro diretto al vertice. “E’ impossibile negare che sia una partita importante ai fini della classifica - dichiara l'allenatore gialloblù Giacomo Mugellesi - ma non credo che sia decisiva. Noi siamo pronti e ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilità.”

Nel match d'andata finì 2-2, risultato che non soddisfò lo Young Santarcangelo: “Nella partita d’andata non siamo stati abbastanza bravi a sfruttare le palle gol create, alcune di queste erano oggettivamente clamorose. Loro sono sicuramente un’ottima squadra e la classifica lo dimostra, ma lo stesso si può dire per noi: sarà una bellissima partita da giocare per tutti i 90′.” Questa volta i riminesi avranno dalla loro parte il fattore campo: “Ho sempre detto, e lo ribadisco, che i nostri tifosi sono fondamentali e ci spingono sempre tantissimo. Averli al nostro fianco è molto bello, domani mi auguro che vengano numerosi allo stadio per sostenerci.”