United Riccione, Riolfo: "Ho trovato grande disponibilità e voglia da parte dei ragazzi"

Dopo l'esonero di mister Pulzetti, venerdì si è presentato il nuovo allenatore dello United Riccione Giancarlo Riolfo. "I contatti col presidente c'erano già stati all'inizio della scorsa stagione - rivela il nuovo tecnico biancazzurro -. Ci eravamo incontrati 2-3 volte e sono stato colpito dal suo entusiasmo e dal progetto che aveva in mente, io però non mi sentivo pronto. Ci siamo risentiti quest'estate perché era nato un rapporto di cortesia e stima, poi domenica scorsa dopo la partita mi ha chiesto la disponibilità e ha completato il suo percorso per farmi accettare questo progetto che ha in mente a Riccione".

Sulle prime impressioni all'arrivo: "Il cambio di allenatore è sempre una sconfitta per tutti, una situazione traumatica. Ho trovato grande disponibilità e voglia da parte dei ragazzi, devono essere aiutati in un percorso. Sono stati giorni intensi di lavoro con pochi tempi morti sia dentro che fuori dal campo". Sulla squadra, Riolfo ha le idee chiare: "Cercherò di farla quadrare al meglio possibile ma devo adattarmi a loro e sfruttare le loro capacità e qualità. Dobbiamo riuscire a essere aggressivi e a impostare la partita secondo un'organizzazione predefinita".