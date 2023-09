La presidente del Rimini: "Rosico tanto, a Sassari avremmo meritato un risultato diverso"

All'indomani della seconda sconfitta consecutiva in campionato per il Rimini, la presidente Stefania Di Salvo diffonde una nota per suonare la carica all'interno dell'ambiente biancorosso: "We are Rimini, we are family. Non è solo uno slogan, è quello che ci sentiamo di essere, è una nuova direzione, una nuova filosofia di testa e di cuore Dopo la partita di ieri, da parte mia sarebbe superfluo ripetere quel che già sappiamo: tempistiche legate alla cessione della società, ritardi di preparazione e amalgama della nuova squadra. Abbiamo perso di misura contro una squadra forte e ben consolidata. Onore e complimenti agli avversari della Torres prima di tutto, poi una sconfitta resta una sconfitta. Senza giustificazioni e attenuanti".

"Ero a Sassari e oggi faccio ancora fatica a digerire l’esito della partita - continua Di Salvo, che non nasconde l'amarezza - per dirla in parole semplici, rosico, rosico tanto. Sono convinta che avremmo meritato un risultato diverso e sono altrettanto convinta che avremo molte occasioni per gioire insieme. Con i miei soci ho accettato questa sfida con le idee chiare e l’intento di fare le cose per bene. Ieri in campo si sono intraviste in maniera molto chiara qualità e forza di questo nuovo gruppo". La presidente guarda con positività al futuro e ringrazia i tifosi riminesi, in particolare quelli presenti sabato a Sassari: "Abbiamo i mezzi e la determinazione per disputare un ottimo campionato! Vorrei rivolgere un ringraziamento infinito a tutti i tifosi biancorossi che hanno dato fiducia alla nostra idea di famiglia sottoscrivendo con numeri importanti la Member Card e soprattutto a tutti gli irriducibili della famiglia Rimini FC che hanno affrontato la traversata in terra sarda per seguire la squadra. La maggior parte di voi è arrivata solo nel secondo tempo per un ritardo dovuto ai mezzi pubblici – ma vi garantisco che il vostro calore è sentito e importante per tutta la squadra. Per tutti noi. Grazie!".