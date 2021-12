Rimini-Carpi sarà la prima "giornata biancorossa", gli abbonamenti non saranno validi

Il Rimini FC comunica che in occasione della gara Rimini vs Carpi in programma domenica 12 dicembre alle ore 14:30 ci sarà la prima

giornata biancorossa, quindi gli abbonamenti non saranno validi. La società, nella domenica dedicata alla “giornata biancorossa” ha voluto mettere gli appassionati nelle migliori condizioni per poter acquistare il tagliando, sia con agevolazioni di prezzo che con un adeguato servizio di prevendita.

I prezzi

Questi i prezzi applicati per l’acquisto dei tagliandi.

“ABBONATI”: Centralissima intero € 18,00, Centrale est-ovest intero € 15,00 ridotto € 10,00, Laterale est-ovest intero € 8,00 ridotto € 6,00, Distinti intero € 9,00 ridotto € 7,00, Curva est intero € 5,00.

“NON ABBONATI” PREZZI APPLICATI FINO A SABATO: Centralissima intero € 20,00, Centrale est-ovest intero € 16,00 ridotto € 11,00, Laterale est-ovest intero € 9,00 ridotto € 7,00, Distinti intero € 10,00 ridotto € 8,00, Curva est intero € 6,00, Curva ovest (ospiti) intero € 6,00.

“NON ABBONATI” PREZZI APPLICATI DOMENICA

Centralissima intero € 22,00, Centrale est-ovest intero € 19,00 ridotto € 14,00, Laterale est-ovest intero € 11,00 ridotto € 8,00, Distinti intero € 13,00 ridotto € 10,00, Curva est intero € 7,00.

LA PREVENDITA SARA’ GESTITA CON LE SEGUENTI MODALITA’:

- MARTEDI e MERCOLEDI acquisto tagliandi SOLO per gli ABBONATI, con prelazione del proprio posto

- da GIOVEDI a SABATO vendita aperta a tutti, con i prezzi indicati “scontati”

- DOMENICA saranno applicati i normali prezzi del campionato

Si ricorda che i diritti di prevendita saranno applicati anche allo stadio e che occorre presentarsi sempre muniti di un documento di

identità.

Punti vendita e orari

- Tabaccheria Pruccoli - Viale Vespucci 69 - Rimini

- Tabaccheria Santarcangelo Eventi - Viale Pascoli 22 - Santarcangelo

- ON LINE sul sito www.go2.it

ORARI APERTURA BIGLIETTERIA STADIO “ROMEO NERI”:

- da martedi a sabato ore 10:00 - 12:00 e ore 17:00 - 19:00

- domenica ore 10:00 - 12:00 e ore 13:30 - 14:45

Gli abbonati hanno la tariffa sempre scontata, ma devono tassativamente presentarsi nei punti vendita con l'abbonamento.

Per l'acquisto ON LINE sul sito www.go2.it per usufruire della tariffa ridotta, sarà richiesto un codice indicato sull'abbonamento.

Potranno accedere allo stadio solo i possessori del Super Green Pass.