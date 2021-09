Calcio dilettantistico, tante le riminesi pronte al debutto in campionato

Nel match d'esordio la Fya Riccione, reduce da un brillante 4-0 in Coppa Italia, ospiterà il Cotignola. Debutto casalingo anche per il Tropical Coriano

Meno uno all'inizio dei campionati di Eccellenza e Promozione di calcio. Domenica pomeriggio alle 15:30 il fischio d'inizio per entrambi i tornei, che vedono coinvolte diverse squadre del Riminese. Tutte le 13 formazioni romagnole d'Eccellenza della regione sono capitate nel girone C, completato dalla bolognese Valsanterno. Nel match d'esordio la Fya Riccione, reduce da un brillante 4-0 in Coppa Italia, ospiterà il Cotignola. Debutto casalingo anche per il Tropical Coriano, alla prima uscita stagionale ufficiale (non aveva disputato la Coppa a causa della convocazione in Nazionale sammarinese di alcuni suoi giocatori).

Sono ben nove le formazioni riminesi nel girone F di Promozione, delle quattordici totali. Già 3 derby alla prima giornata: Asar Accademia-Vis Novafeltria, Bellaria Igea Marina-S.Ermete e Misano Verucchio. Impegno esterno per il Torconca, a Mercato Saraceno contro la Due Emme, mentre Pietracuta e Spontricciolo ospiteranno rispettivamente Granata e Gatteo.