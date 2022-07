Calcio, lo United Riccione chiude il ritiro con un allenamento congiunto

Prosegue a gonfie vele il raduno pre-campionato dello United Riccione che prepara la sua prima stagione in Serie D sulle montagne del Sangro, tra gli alloggi di Gamberale (Hotel Villa Danilo) e il campo sportivo di Ateleta. Agli ordini del tecnico Mattia Gori e del suo staff l’intero gruppo si è allenato con convinzione e giorno dopo giorno prende forma la squadra che tra meno di 40 giorni esordirà in Campionato.

A chiudere il ritiro sarà il primo allenamento congiunto dell’estate, quello con la formazione pari-categoria del Vastogirardi in programma sul campo sportivo di Vastogirardi alle 17.30 di domani, giovedì 28 luglio 2022. Venerdì 29 l’intero gruppo rientrerà a Riccione. Lo staff tecnico e il Direttore Sportivo Giacomo Laurino hanno già programmato altri impegni volti a preparare al meglio la stagione:

- 3 agosto (allenamento congiunto) Savignanese – United Riccione;

- 7 agosto (allenamento congiunto) Sambenedettese – United Riccione;

- 10 agosto (allenamento congiunto) Vis Pesaro – United Riccione – Victor San Marino;

- 13 agosto (allenamento congiunto) Cesena Primavera – United Riccione;

- 17 agosto (allenamento congiunto da definire).

In attesa di conoscere la composizione dei gironi e dei calendari del prossimo campionato di Serie D (che dovrebbe aprirsi il 4 settembre) è certa la data del 21 agosto per l’esordio in Coppa Italia.