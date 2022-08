Lo United Riccione prepara l'esordio in Coppa Italia, Gori: "Vogliamo onorare questo impegno"

La lunga stagione della Lega Nazionale Dilettanti si aprirà domenica con il turno preliminare di Coppa Italia che coinvolge anche lo United Riccione chiamato ad affrontare l’Unione Sportiva Corticella al Carlo Brigo di Morciano con calcio d’inizio alle 16. Tutti pronti e disponibili i giocatori della rosa biancazzurra che in questi giorni si stanno allenando nel ritiro di Carpegna dal quale rientreranno solamente domenica per la partita. Una seduta d’allenamento al giorno fino alla rifinitura prevista per sabato mattina che servirà al tecnico Mattia Gori per raccogliere le ultime informazioni utili a stilare la prima storica formazione ufficiale dello United Riccione.

“Abbiamo lavorato sodo e siamo impazienti di iniziare il nostro percorso - commenta Mattia Gori, allenatore dello United Riccione -. Le prime partite dell’anno sono sempre un po’ particolari ma per noi sarà molto importante partire bene approcciando in maniera seria questa partita. Anche se si tratta di Coppa Italia vogliamo onorare questo impegno giocando al massimo delle nostre potenzialità”.