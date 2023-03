Eccellenza, Progresso-Cattolica si giocherà a San Giorgio di Piano

Il Cattolica comunica che la sfida contro il Progresso, valida per la 33esima giornata del campionato di Eccellenza girone B, si disputerà allo stadio Zanardi, in via Argelato 1, San Giorgio di Piano (BO). Calcio d'inizio previsto per domenica 26 marzo alle ore 15:30. I giallorossi sono reduci dalla vittoria per 3-1 contro la Futball Cava, ma la zona playout dista ancora 13 punti: servirà un filotto di vittorie per evitare la retrocessione diretta. Gli emiliani sono secondi a -11 dalla vetta e dovranno conservare la posizione fino alla fine per giocarsi i playoff.