Gol fantasma e tante occasioni, ma il Rimini viene fermato dal Progresso

Partita stregata quella del Rimini sul campo del Progresso. La gara termina con un pareggio a occhiali, nonostante le tante occasioni (e un gol fantasma...) dei biancorossi. La seconda peggiore formazione della classifica ferma i ragazzi di Gaburro, che con la contemporanea vittoria del Ravenna sulla Correggese vedono diminuire il loro vantaggio sui bizantini a 3 lunghezze. Domenica prossima derby al Neri contro la Sammaurese.

La partita

Il Rimini attacca e sfiora il gol al 33', quando Mencagli di testa costringe Celeste al miracolo. A 1' dall'intervallo protestano i padroni di casa per un contatto tra D'Amuri e Haveri nell'area biancorossa, l'arbitro lascia correre. La stessa decisione il direttore di gara la prende al 66', quando a protestare sono i romagnoli per una trattenuta su Mencagli. Subito dopo sfiora il gol il Rimini con Ferrara, che devia di poco fuori il cross di Haveri. Celeste è chiamato agli straordinari sul tentativo di Tomassini al 72', a 10' dalla fine altra occasione per gli ospiti questa volta con il colpo di testa di Tanasa. All'85' gol fantasma del Rimini che l'arbitro non assegna, dopo la respinta di Celeste su conclusione di Mencagli il pallone era probabilmente dentro la porta. Ci prova poi Gabbianelli su punizione mandando alto non di molto. Nulla da fare, i biancorossi vengono fermati sullo 0-0.

Tabellino

PROGRESSO (4-2-3-1): Celeste; Mele, Cocchi, Fiore, Ferraresi; Gulinatti, Bagatti; Grazia (69' Badiali), Marchetti, Cantelli - D'Amuri (86' Esposito L.). In panchina: Tartaruga, Rossi, Mantovani, Esposito E:, Cavallini, Sansò, Matta. All. Chezzi.

RIMINI (4-3-3): Marietta; Deratti (74' Lo Duca), Carboni, Pietrangeli, Haveri; Greselin (79' Callegaro), Tanasa, Tonelli (57' Tomassini); Gabbianelli, Mencagli, Piscitella (63' Ferrara). In panchina: Piretro, Panelli, Contessa, Pari, Pecci. All. Gaburro.

ARBITRO: Silvestri di Roma 1

AMMONITI: Gabbianelli, Fiore, Bagatti, Cocchi, Badiali.

ESPULSI: D'Alterio (vice allenatore Rimini) al 93'.