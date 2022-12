Promozione, il Sant'Ermete cerca contro il Bellaria l'ottavo risultato utile consecutivo

Momento magico quello del S. Ermete che arriva da sette risultati utili consecutivi e dalla vittoria nel derby con il Novafeltria. Fuchi e compagni ospiteranno allo “Stadium” il Bellaria del tecnico Luca Fusi. Gli adriatici stranamente in questa stagione non se la passano bene, attualmente occupano l’ultima posizione in graduatoria in condominio con Meldola e Torconca, quest’ultimi sono intervenuti in maniera decisa nel mercato di riparazione, i dieci punti in stagione sono stati raccolti grazie a due successi e quattro pareggi all’attivo sono sei le sconfitte, appena una lunghezza sopra i gol realizzati (7), il doppio quelli subiti (14). Le uniche vittorie sono arrivate entrambe al “Nanni” contro Bakia Cesenatico (nel recupero) e con il Granata. Bellaria che condivideva il non invidiabile record con il S. Ermete di essere tra le formazioni a non avere mai vinto in esterna.

Per entrambe le compagini sarà una partita decisiva in quanto il Bellaria deve tirarsi fuori dalla zona rossa di classifica e vedendo le squadre appaiate all’ultimo scalino della classifica e quelle avanti la missione non pare proibitiva, invece il S. Ermete, appena uscito dalle sabbie mobili, punta a spostarsi nella colonna di sinistra, laddove, sentendo Fuchi e i compagni, i verdi dovrebbero stare. Sicuramente il S. Ermete è in questo momento una squadra in salute. La formazione di Mancini ha ottenuto un convincente successo a Novafeltria facendosi apprezzare per lo spirito messo in campo, la concretezza e il volume di gioco. Nella ripresa la squadra ha patito qualche sortita offensiva locale, era immaginabile dato l’evolversi del match, ma alla fine quei quattordici punti in classifica valgono l’aggancio a Fratta e Cervia. Appena un gradino sopra vi sono il Misano - domenica scorsa ha rifilato l’ultima sconfitta al Bellaria - e la Stella impegnate nel turno interno proprio con la Vis Novafeltria. Arbitra la gara Lorenzo Zannoni della sezione di Cesena coadiuvato da Andrea Grasso della sezione di Imola e Calin Maria Gacea della sezione di Forlì. Calcio d’inizio fissato per le ore 14:30.