Promozione, Sant'Ermete a Verucchio a caccia della nona sinfonia

Nel prossimo turno di campionato il S. Ermete di Mancini se la vedrà in esterna sul campo del Verucchio. I rosanero navigano nella zona rossa di classifica ma nelle ultime settimane hanno ottenuto punti importanti cogliendo nell'ultimo turno la vittoria in esterna sul difficile campo del Misano. Un successo che ha suscitato qualche polemica data la decisione prematura del direttore di gara di lasciare i padroni di casa in dieci uomini per l’espulsione (discutibile) del proprio portiere. Il Verucchio nonostante il cambiamento della guida tecnica e di molti uomini punta decisamente alla salvezza anche in questa stagione. Tra le stelle della squadra evidenziamo Michilli e l’attaccante Alessio Indelicato con trascorsi in serie D, mentre per il primo da sottolineare la crescita attraverso le giovanili del Santarcangelo Calcio allora militante in Lega Pro.

La squadra di Mancini arriva all'appuntamento con entusiasmo e forma da fare invidia a qualsiasi avversario. La risalita in classifica unita alle tre vittorie arrivate negli ultimi tre turni hanno dato una drastica svolta alla classifica che non rispecchiava il valore dei verdi e al morale dei singoli calciatori. Sulle ali dell’entusiasmo i verdi cercano la nona sinfonia per dare seguito a una risalita in classifica che merita un plauso. Inoltre garantirebbe maggiore serenità in vista della sosta natalizia. Rimane da non sottovalutare l’avversario che ha dimostrato forza e personalità nelle ultime gare e poi un derby è sempre un derby, nulla è scontato. Calcio d’inizio fissato per le ore 14:30. Arbitrerà la gara Tommaso Fanucci della sezione di Forlì coadiuvato da Francesco Migani e Daniele Salvatore Greco entrambi della stessa sezione.