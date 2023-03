Promozione, stati d'animo opposti nello scontro salvezza tra Misano e Sant'Ermete

Per la venticinquesima giornata del torneo di Promozione Girone E, il S. Ermete farà visita al Misano. Si tratta di un vero scontro diretto per la permanenza in categoria. Da una parte il Misano spera di ridurre le distanze dai verdi (ora lontani sei punti) e di scavalcare il Bellaria nello spareggio Play Out che lo vedrebbe protagonista, dall’altra la compagine di Mancini spera di tornare al successo distanziando i rivali onde evitare ulteriori pericoli. Le due realtà si presentano all'appuntamento con stati d’umore opposti. Il Misano rilanciato dalla vittoria nell’anticipo del sabato con la Stella (1-2), si presenta a questa sfida davanti al pubblico amico, con la consapevolezza che la fiamma della speranza si è nuovamente accesa. Dall’altra parte il S. Ermete vuole riscattare la sconfitta interna contro la Due Emme. La vittoria manca dal turno con il Gambettola, ma Fuchi e compagni sono consapevoli che da qui alla fine bisognerà sbagliare il meno possibile.

Le parole del portiere Barbanti hanno ulteriormente caricato e spronato l’ambiente: “Sarà fondamentale tornare a bucare la rete avversaria. Qualche errore sicuramente è stato commesso ma non abbiamo in alcuni casi demeritato, anzi… Purtroppo è un periodo che neppure la fortuna ci aiuta. Domenica dovremo giocare come sappiamo”. Metabolizzata la sconfitta interna con la Due Emme, il S. Ermete in settimana ha svolto la consueta preparazione in vista della gara di domenica, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30. Arbitrerà la gara Samuele Sarti della sezione di Rimini, coadiuvato da Marco Maria Zampaglione della sezione di Cesena e Norman Libassi della sezione di Forlì. All’andata la gara terminò a reti bianche.