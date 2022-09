Calcio, il Rimini presenta le nuove maglie e proroga la campagna abbonamenti

Sono state presentate nella sala stampa del Romeo Neri le tre divise da gioco del Rimini per la stagione 2022-2023. Un vernissage alla presenza dei rappresentanti delle aziende che sponsorizzano la Rimini FC e griffano con i loro loghi le casacche. “Ringraziamo innanzitutto il Comune, con cui abbiamo instaurato un rapporto davvero importante, per come ci ha assistito in tutti i lavori di restyling dello stadio per l’inizio della stagione andando anche oltre le previsioni iniziali. Un ringraziamento va inoltre alle forze dell’ordine, che si stanno adoperando per lo svolgimento in sicurezza di un evento atteso come quello di domenica prossima, che vogliamo sia uno spettacolo per le famiglie e una grande giornata di sport. Ringraziamo anche e soprattutto gli sponsor che credono in noi, sia quelli che hanno confermato il loro sostegno sia i nuovi: la loro è una vera e propria scelta di campo oltre che economica” la premessa del direttore generale Franco Peroni, che ha rivelato il pensiero che ha portato alla scelta delle tre divise: “Quella a scacchi è sacra e siamo intervenuti pochissimo, riproponendo in sovraimpressione i loghi dello stemma per celebrare i 110 anni di storia, la maglia nera viene a rievocare il Dopolavoro Ferroviario e ci veniva richiesta da tempo, quella celeste è una rievocazione già fatta per il cinquantenario e viene abbinata con il pantaloncino rosso, anche se tutte possono essere spezzate fra loro”.

In assenza del patron di Phonola, costretto altrove da impegni sopraggiunti, sono stati i vari partner a contraccambiare i ringraziamenti del direttore generale. “Per noi è un gradito ritorno sulle maglie del Rimini ed è un orgoglio poter partecipare alla storia di una squadra tanto prestigiosa” ha aperto la fila Roberto Gnazzi di Admiral Pay. “Noi siamo invece all’esordio, al primo anno di una sinergia voluta fortemente per crescere insieme” hanno fatto eco Fabiola Sacellini e Roberto Vittori di Synergie. “Questo è il secondo anno di collaborazione, ne siamo fieri e anche noi ringraziamo il Comune per i tanti lavori e per la super Sala Hospitality che sta nascendo e di cui ci occuperemo” ha aggiunto Luca Romano del ristorante pizzeria Rosso Pomodoro, lasciando quindi la parola a Giulio Marchi del ristorante La Mi Mama, i decani del gruppo: “Siamo al quinto anno di partnership ed è un grande orgoglio aiutare la società nel suo percorso. Cogliamo l’occasione per fare i migliori auguri alla squadra”. Infine, un’altra new entry, quella della Buscareto, azienda produttrice di vini di Ostra. “Speriamo di potervi accompagnare brindando quanto più con il Rimini” ha commentato Fabrizio Martinelli con un gioco di parole sull’attività dell’azienda.

In chiusura, il dg Peroni ha rivolto lo sguardo all’attesissima sfida di domenica e annunciato una proroga della campagna abbonamenti. “Proseguirà per almeno altre due settimane, così che anche i ritardatari possano assicurarsi il loro posto allo stadio. Da quando sono a Rimini mi sento chiedere ogni giorno questo derby, adesso ci siamo, da Cesena arriveranno circa 1800 tifosi e mi aspetto una grande risposta dalla piazza biancorossa, che sarà il nostro dodicesimo uomo in campo. L’unica nota di amarezza di questa giornata è rappresentata dalla seconda visita notturna di vandali e ladruncoli al Neri, delinquenti che vogliono metterci in difficoltà ma che devono sapere che non gliela daremo mai vinta. Anzi, ringrazio i nostri staff per come ci rimettiamo ogni volta prontamente in piedi e sistemiamo tutto nel giro di qualche ora”.