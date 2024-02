Calcio, scambio Quacquarelli-Allievi tra Rimini e Recanatese. Dal Lecce arriva un giovane portiere

A poche ore dalla chiusura del calciomercato, il Rimini annuncia di aver acquisito dalla Recanatese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Quacquarelli. Nato il 5 gennaio 2002 e cresciuto nelle giovanili del Pescara, Quacquarelli è un terzino sinistro. Nel gennaio 2021 è passato dalla Primavera del Pescara al Casarano in Serie D dove ha avuto modo di confrontarsi per la prima volta con il calcio “dei grandi”. Al termine della stagione è stato acquistato dalla Recanatese collezionando in Serie D 41 presenze, 2 reti e 4 assist contribuendo alla promozione della squadra in Serie C. Sempre con i giallorossi, in un anno e mezzo ha totalizzato 29 presenze in Serie C. Il difensore ha firmato un contratto di apprendistato fino a giugno 2024. Contestualmente il calciatore Nicholas Allievi è stato ceduto alla Recanatese a titolo definitivo. Infine, il club biancorosso comunica di aver acquistato dal Lecce il portiere diciassettenne Paolo De Lucci.