Promozione, vittoria di misura del Novafeltria contro il Bellaria Igea Marina

Il Novafeltria vola in zona playoff grazie alla terza vittoria su quattro partite disputate nel 2022, questa volta ai danni del Bellaria Igea Marina. A decidere l'incontro è un colpo di testa di Radici, che ribadisce in rete una conclusione di Cappello respinta dalla traversa. Il giovane Pavani, tra i migliori, sfiora il raddoppio al 34' su assist di Baldinini, ma Antonelli respinge. A inizio ripresa Boschetti non capitalizza un'azione personale, calciando a lato, poi è il Bellaria a sfiorare il pareggio al 71' con Bellavista e al 78' con Casadei. Bellaria che scende in ottava posizione, a 5 punti di distanza dai playoff e dai playout.

Tabellino

NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin (5' st Sartini), Pavani (34' st Frihat), Crociani (15' st Mahmutaj), Valentini (46' pt Amadei), Cappello, Niang, Baldinini, Radici (43' st Rizzo), Boschetti, Toromani. In panchina: Cappella, Bindi, Alpino, Rizzo, Colonna. All. Giorgi.

BELLARIA IGEA MARINA: Antonelli, Paganelli, Fabbri, Chiussi (15' st Gabrielli), Pruccoli (43' st Vandi), Venturi, Bellavista, Cocco (40' st Polverelli); Giornali (31' st Casadei), Facondini, Marchini (20' st Vitali). In panchina: Morra, Zanotti, Fusi, Meluzzi. All. Fusi.

ARBITRO: Allkanjari di Rimini.

RETI: 24' pt Radici.

AMMONITI: Chiussi, Toromani, Cappello.

NOTE: corner 3-6. Recupero 1' pt, 5' st.