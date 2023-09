Calcio, il Rimini cercherà di strappare alla Juventus Next Gen il primo successo interno del 2023

Torna al Neri il Rimini, dove nel 2023 non ha ancora ottenuto una vittoria. I biancorossi cercheranno di sfatare il tabù venerdì sera, quando alle 20:45 ospiteranno la Juventus Next Gen. I romagnoli, sconfitti in entrambe le prime due gare contro Arezzo e Torres, sono in cerca di riscatto, anche i bianconeri sono fermi a zero punti in classifica ma hanno disputato solo la prima giornata di campionato contro il Pescara. "Dobbiamo pensare a vincere - attacca mister Raimondi alla vigilia del match -, dobbiamo pensare a fare punti, a fare bene, a vedere la crescita della squadra, non dimenticare mai che a questo giochino si gioca per vincere. Per noi la cosa più importante sarà vincere".

L'allenatore continua poi analizzando la Juventus Next Gen: "L'avversario è sicuramente una squadra fisica, tecnica, con talenti, giovane e tutta da scoprire. Questi ragazzi hanno tutte le carte in regola per diventare dei campioni, possono trovare la giornata dove fanno la differenza contro tutti o magari la giornata in cui sono in difficoltà perché la mancanza di esperienza gli può giocare contro. Però nessuno può mettere in discussione che sia una squadra con dei talenti, e questo è agli occhi di tutti". Il tecnico del Rimini vuole non solo i punti ma anche la prestazione della squadra: "Sarei preoccupato se arrivassero dei punti senza la prestazione, perché ancora è troppo presto, siamo all'inizio". Raimondi annuncia le assenze: "Ubaldi ancora per squalifica, Cernigoi non ha recuperato ancora l’infortunio muscolare, Delcarro sappiamo tutti che ha un lungo periodo di recupero, mancherà Lombardi, che si sta allenando con la squadra pian piano facendo un piccolo inserimento. Il giorno che ci saremo tutti per me sarà un bel problema", rispetto alla gara di Sassari ci saranno un paio di cambi nell'11 titolare.