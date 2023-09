Il Perugia al Neri poi il derby a Cesena per il Rimini, Raimondi: "Senza paura"

Torna al Neri il Rimini dopo la sconfitta subita a Pescara col Pineto: sabato alle 20:45 i biancorossi ospitano il Perugia, una delle nobili decadute dalla B. Partita delicata per i romagnoli, sempre sconfitti in campionato eccezion fatta per la vittoria contro la Juventus Next Gen di venerdì scorso. C'è bisogno di punti per migliorare una classifica che attualmente vede i ragazzi di Raimondi in zona playout. "Una società importante, una squadra importante - attacca l'allenatore del Rimini alla vigilia -. Noi, parlavo con i ragazzi, siamo molto contenti di tornare a casa perché sappiamo che abbiamo una spinta in più da parte del nostro pubblico, per noi sarà sempre un vantaggio giocare qui". "Una squadra che è stata costruita per una categoria superiore - continua -, perché ci hanno provato fino all’ultimo. Sono allenati da un grande allenatore. Ma io vorrei parlare della nostra squadra, qualunque avversario andiamo ad affrontare”,

Il Rimini non è ancora al top della condizione, ma gioca sempre a viso aperto, tiene a precisare Raimondi: "Sicuramente è un orologio che si deve mettere a punto, perché noi abbiamo più ritardo degli altri. Al di là del fattore individuale, giocando in questo modo e accettando tante volte di poter subire qualcosina in più perché noi vogliamo comunque cercare di essere protagonisti e di fare la partita, dobbiamo aumentare la qualità individuale, la prestazione, quella che è la condizione di questi ragazzi. Sono fiducioso che col passare delle partite miglioreremo non solo dal punto di vista collettivo ma anche da quello individuale, e questo potrebbe risolvere le problematiche che abbiamo in fase difensiva". Dopo il Perugia, c'è il sentito derby a Cesena. "Se vi aspettate un Rimini di attesa e pauroso, questo no" chiarisce il tecnico.

Tornano Cernigoi, Ubaldi, Selvini e Pietrangeli, mentre non saranno della partita Delcarro e lo squalificato Semeraro. Essendo la terza gara nel giro di una settimana, ci saranno cambi nell'11 titolare: "Sicuramente Acampa giocherà, di sicuro per quanto riguarda il turnover io ho detto che era pericolosa la terza partita, ci sono stati giocatori che hanno giocato meno minuti, quindi non hanno tre partite nelle gambe. Non cambierò tantissimo, non cambieremo modulo. Quello che mi permetto di dire è che dei giocatori hanno assimilato i cambi meglio di quanto ci aspettavamo, e questo ci fa piacere”.