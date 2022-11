Il Rimini ritrova la vittoria in campionato, contro la Recanatese decide Delcarro

All'Helvia Recina di Macerata il Rimini ritrova la vittoria in campionato: contro la Recanatese decide la rete di Delcarro nel primo tempo. Tre punti importantissimi in ottima salvezza che mancavano da oltre un mese (il 5-0 contro la Vis Pesaro datato 16 ottobre), ora i biancorossi sono noni in classifica con 22 lunghezze. Sabato prossimo la sfida al Mapei contro la capolista Reggiana, nella quale Gaburro non potrà contare su Santini, espulso nel finale della gara in terra marchigiana per doppia ammonizione.

La partita

Il Rimini passa al 19' grazie al colpo di testa di Delcarro, su cross dalla sinistra di Piscitella. Spingono i romagnoli, al 32' il destro dalla distanza di Tofanari termina fuori. Al 36' sfiorano il pareggio i padroni di casa colpendo una traversa sugli sviluppi di un angolo. In avvio di ripresa ci prova Tonelli in area col sinistro a incrociare, Marafini salva in scivolata. Al 64' miracolo di Zaccagno che toglie da sotto la traversa la conclusione a botta sicura di Zammarchi. All'88' Santini riceve il secondo giallo e si fa quindi ingenuamente espellere: salterà la partita con la Reggiana.