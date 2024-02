Calcio, il Rimini torna alla vittoria: poker a Recanati, Morra fa doppietta

La sconfitta nel derby col Cesena è già dimenticata. Il Rimini espugna 4-1 Recanati grazie alle reti di Garetto, Malagrida e alla doppietta di Morra nella ripresa, ritrovando il successo dopo 5 turni di campionato. Tre punti che portano i biancorossi momentaneamente in decima posizione, l'ultima valida per giocare i playoff, con 32 lunghezze. Domenica (ore 18:30) i ragazzi di Troise torneranno al Neri per ospitare il Pontedera.

Già al 4' esultano i romagnoli con Garetto, che trova la prima rete stagionale di testa su calcio d'angolo. Al 16' Carpani rimette in equilibrio il risultato sfruttando il suggerimento basso di Lipari. Al 33' Gigli lascia il campo per infortunio, al suo posto entra Gorelli. A 2 minuti dal duplice fischio realizza la prima rete tra i professionisti il classe 2003 Malagrida, che sul cross di Tofanari riporta avanti i biancorossi. Al 59' va a segno Morra che, dopo aver saltato un difensore su suggerimento di Malagrida, fa 1-3. L'attaccante trova la doppietta al 73' su assist di Lamesta, scavalcando il portiere con un colpo sotto.