Calcio, record di abbonamenti in Serie C per il Rimini: 2180 le tessere vendute

Il Rimini comunica che la campagna abbonamenti “weareRIMINIweareFAMILY” ha chiuso con 2180 Member Card sottoscritte. Per quanto riguarda i campionati di Serie C (esclusi quindi gli anni della Serie B) si tratta del dato più alto di abbonamenti registrato dalla stagione 1975/76. "Da parte di tutto il Rimini FC 2180 volte grazie e Forza Rimini Sempre" scrive il club in una nota.