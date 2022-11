Calcio, il Rimini inciampa a Reggio Emilia: la capolista vince con un gol per tempo

Non riesce l'impresa al Mapei Stadium per il Rimini, sconfitto 2-0 dalla capolista Reggiana. Un gol per tempo condanna i biancorossi alla sconfitta, dopo un buon primo tempo non è riuscita la rimonta nella ripresa agli uomini di Gaburro, orfani di bomber Santini per squalifica. Romagnoli fermi a quota 22 punti ma sempre in zona playoff (decima posizione, l'ultima utile per gli spareggi), nel turno infrasettimanale di martedì sera al Neri arriverà l'imolese per il secondo derby consecutivo.

La partita

Al 13' il portiere di casa Venturi salva sul tentativo in diagonale di Delcarro dopo gli sviluppi di un calcio d'angolo. Il vantaggio degli emiliani arriva al minuto 20, quando il piatto di Libutti trova la deviazione vincente con la testa di Montalto. I biancorossi sfiorano il pari al 40' con Tonelli, che col destro dal limite dell'area colpisce la traversa.

Al 60' l'episodio che mette in ghiaccio la partita: Eyango atterra Guiebre nell'area romagnola, rigore che Lanini trasforma tornando a segnare dopo due mesi. A 5' dalla fine Zaccagno esce per infortunio, ma il Rimini ha finito i cambi: mette i guantoni Vano. La partita è virtualmente chiusa, la Reggiana gestisce il pallone e festeggia la vittoria dopo 7 minuti di recupero