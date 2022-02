Riapre la campagna mini-abbonamenti del Rimini, tariffe dimezzate per chi non è ancora stato allo stadio

Il Rimini calcio rende noto che dalla giornata di martedì 15 febbraio e fino alla giornata di sabato 19 febbraio, sarà possibile sottoscrivere i

mini-abbonamenti per le prossime 7 gare di campionato. La novità è che chi non è mai stato allo stadio in questa stagione paga la metà. Ci si potrà abbonare presso la biglietteria dello stadio Neri (da martedì a sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso la Tabaccheria Pruccoli di viale Vespucci n. 69 e onilne sul sito www.go2.it (sul sito si potrà acquistare il mini abbonamento normale, non la tessera "nuovo tifoso").

I prezzi

La tariffa ridotto si applica a donne, over 65, invalidi e ragazzi dai 14 ai 17 anni. Tribuna centralissima 140 euro per le 7 gare, centrale est/ovest 125 intero e 90 ridotto; laterale est 70 intero e 50 ridotto; distinti 85 intero e 65 ridotto, mentre in curva tariffa unica di 45 euro. Per i nuovi abbonati mai stati allo stadio, 70 euro in centralissima, 65 in centrale (ridotto 45), laterale est rispettivamente 35 e 25, distinti 45 e 35, infine la curva est per 7 gare viene a costare 25 euro (tariffa unica).