Riccione Calcio 1926: oltre 100 partecipanti per "Puliamo Riccione, facciamo gol anche fuori dal campo"

Tra bambini, ragazzi, genitori e dirigenti sono stati oltre cento i partecipanti all’iniziativa “Puliamo Riccione, facciamo goal anche fuori dal campo” organizzata dalla Riccione Calcio 1926 che ha messo a disposizione ai partecipanti sacchi, guanti e formazione per l’evento incluso all’interno del calendario nazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo”.

Una giornata di sole con tanti sorrisi e l’opportunità concreta di mettersi in gioco per l’ambiente di Riccione, approfondendo le nozioni sulla raccolta differenziata e facendo squadra insieme alla Polisportiva Fontanelle che ha partecipato alla manifestazione. Un’iniziativa voluta dalla società biancazzurra, con il quartier generale a Spontricciolo, perché in linea con la filosofia del progetto "Generazione S" del Sassuolo Calcio al quale i dirigenti riccionesi hanno aderito sposando un progetto sportivo con connotazioni etico-sociali.

23 sacchi per un peso di circa 150 Kg di rifiuti tra materie plastiche, bottiglie di vetro e lattine, mozziconi di sigaretta e materiali indifferenziati, è stato questo è il bottino della giornata che ha visto i partecipanti partire dal campo delle Fontanelle per poi muoversi tra i viali del quartiere. “E’ stato divertente ed anche utile” hanno commentato i giovani calciatori al termine dell’iniziativa “Addirittura c’è chi è uscito dalle case e si è unito a noi per darci una mano”.

Dalla società non hanno dubbi “Mettendo in atto semplici buone pratiche che possono essere condivise dai nostri giovani con amici e in famiglia” ha puntualizzato Roberto Carnevali “Contribuiamo a diffondere un messaggio alla comunità su come gesti individuali e collettivi possano essere incisivi nella quotidianità ma anche nel futuro del nostro pianeta, soprattutto in tema ambientale, per noi farlo a Riccione ha un doppio valore”.