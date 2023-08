La Riccione Calcio 1926 scende in campo in serie A, collaborazione con il Sassuolo

Prende forma il progetto del settore giovanile della Riccione Calcio 1926, affiliata al Sassuolo Calcio attraverso il progetto “Generazione S”. Per i neo tesserati si presenta immediatamente la grande opportunità di scendere in campo al Mapei Stadium in occasione del match Sassuolo-Verona: agli Under 9 sarà data l’opportunità di entrare in campo mano nella mano con i giocatori impegnati in campo mentre i più grandi effettueranno il “walk about”, una visita guidata degli spogliatoi, del campo e delle strutture riservate ai giocatori della serie A che verranno salutati dai giovani riccionesi anche all’arrivo allo stadio.

Si tratta della prima iniziativa riservata al settore giovanile della Riccione calcio 1926 che in soli pochi giorni ha già allestito nell’attività agonistica del settore giovanile la squadra Under 16 allenata da Roberto Agliuzza e la Under 14 allenata da Diego Caverzan. Nell’attività di base il responsabile tecnico Federico Berardi ha registrato durante gli Open Day al campo di Spontricciolo (il prossimo in programma mercoledì 30 agosto ore 20.30) un grande interesse e una larga partecipazione, in media 80-90 bambini partecipanti.

Un progetto etico-sportivo che corre con la collaborazione del Sassuolo Calcio: in programma allenamenti ed amichevoli con le squadre del settore giovanile dei neroverdi, presenza dello staff tecnico del Sassuolo Calcio a Riccione, incontri formativi e anche una collaborazione con il “Dipartimento di Scienze per la Qualità della vita - Università di Bologna sede di Rimini” per la rilevazione antropometrica complessiva dei giovani calciatori che verranno così seguiti attentamente nell’età dello sviluppo, in questo senso sarà preziosa anche la collaborazione con il nutrizionista del Sassuolo Calcio.

Addirittura per gli Under 12 in programma, incluso nell'iscrizione con il kit tecnico Puma, anche un corso di nuoto da abbinare alla settimana di allenamenti.