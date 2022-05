Il torneo è ormai diventato una tradizione, finali e premiazioni per il 38esimo San Lorenzo

Domenica 22 maggio al centro sportivo comunale di via Bergamo di Riccione si sono svolte le finali del 38esimo “Torneo San Lorenzo” di calcio, organizzato dalla Polisportiva San Lorenzo. Con una buona cornice di pubblico alla mattina alle 10 si è disputato un entusiasmante quadrangolare della categoria Pulcini (2011 – 12): in campo l’Asd San Lorenzo, Riccione 1926, Junior Coriano e Villa San Martino. Nonostante il gran caldo i ragazzi non si sono risparmiati, con un ottimo risultato a favore della Polisportiva San Lorenzo.

Alle 16 è iniziata la partita per la categoria Esordienti (2010), alla fine della quale il Serravalle Academy ha vinto sul Fya e si è portato a casa il trofeo. Per la categoria Giovanissimi (2007-2008) la partita disputata è stata molto equilibrata e giocata bene da entrambe le squadre che non si sono risparmiate fino alla fine dei tempi supplementari sul risultato di 0 - 0. Poi la lotteria dei rigori ha visto prevalere il San Marino Academy. Alle 17.30 gran finale alla presenza di don Agostino, l’assessore allo Sport, Stefano Caldari e l’assessore ai Lavori pubblici, Lea Ermeti.

“Ringrazio tutti i soci i dirigenti della Asd San Lorenzo - dice il presidente, Fabrizio Vagnini - per la riuscita del torneo iniziato il 12 di aprile e le società che hanno partecipato per la sportività dimostrata sia in campo che fuori. Ricordo che a breve inizierà il cantiere per la sistemazione della struttura, e per questo ringrazio l’amministrazione per la sensibilità dimostrata nei nostri confronti e per averci premiato per l’impegno profuso in questi 44 anni di storia della Polisportiva San Lorenzo”.