Il Riccione femminile espugna il campo dell’Orvieto, portando a casa il bottino pieno

Il Riccione femminile espugna il campo dell’Orvieto, portando a casa i tre punti, superando la compagine umbra con il punteggio di 2-1. Ospiti in vantaggio con Filippi al 38’, subito dopo raggiunte dalle padrone di casa che al 41’ ristabiliscono le distanze con Quirini con le squadre che vanno all’intervallo nello spogliatoio con il punteggio di 1-1; nella ripresa al 68’ arriva la rete decisiva di Edoci. In virtù di questo risultato il Riccione balza a quota 34 punti in classifica, con un parziale di 10 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Nel prossimo turno del 2/4 è in programma la gara casalinga con il Centro Storico Lebowsky.

Risultati settima giornata: Vicenza-Padova np, Bologna-Sambenedettese 7-0, Orvieto-Riccione 1-2, Lebonski-Lumezzane 2-5, Triestina-Rinascita Doccia 1-0, Portogruaro-Venezia Calcio 1-0, Meran-Venezia FC 1-1, Jesina-Villorba 0-1.

Classifica: Bologna 61 punti; Meran 56; Lumezzane 51; Venezia 42; Vicenza 40; Padova, Jesina e Riccione 34;

Venezia 1985 29; Villorba 27; Triestina 21; Portogruaro 20; Lebowski 18; Orvieto 10; Rinascita Doccia 9; Sambenedettese 4.