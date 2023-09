Coppa Italia, United Riccione fuori dopo la sconfitta di Forlì

Lo United Riccione viene sconfitto 3-1 a Forlì e saluta la Coppa Italia. Non basta l'iniziale vantaggio riccionese firmato Syku, i forlivesi la ribaltano con Barbatosta e Maggioli nel primo tempo, di Greselin al 71' l'ultima marcatura che fissa il risultato finale.

La partita

Al Morgagni parte molto meglio lo United che per la prima mezzora domina e al 15’ trova anche il vantaggio con Syku che di testa su corner battuto da scalini supera l’ex compagno di squadra Pezzolato con la complicità del palo. La prima vera occasione, al 4’ era stata di Ferrara che dopo un ottimo inserimento in area non ha trovato il tempo giusto per concludere. Al 16’ grande occasione di Kyeremateng che su Pezzolato in uscita non trova il varco e si fa murare. Due minuti prima della mezzora l’occasione più ghiotta per i padroni di casa, la palla messa in mezzo da Barbatosta attraversa tutta l’area ma non viene deviata e finisce sul fondo. Al 35’ Barbatosta ruba palla sulla trequarti e calcia di potenza per la rete del pari. Decisiva una deviazione. Dopo 5 minuti il sorpasso del Forlì con Maggioli che di testa devia in porta una punizione dalla mediana. Sul finire di tempo Maio, a portiere battuto in acrobazia trova il palo, sulla ribattuta Kyeremateng si fa chiudere da un difensore avversario.

La ripresa è combattuta e divertente, al 12’ Kyeremateng in uscita solitaria viene abbattuto poco prima di entrare in area, sulla punizione di Maio è decisiva la respinta della barriera. Due minuti dopo Merlonghi calcia al volo, provvidenziale la parata di Bracaj. Dall’altra parte Pezzolato è reattivo ed evita la rete sulla girata di Maio al 17’. Al 26' della ripresa la terza rete del Forlì con Greselin che sugli sviluppi di un corner batte Bracaj. Maio su corner non trova lo specchio per pochi centimetri al 33' della ripresa. Nel finale molta confusione e poche conclusioni, non arrivano reti biancazzurre a migliorare il risultato. Il Forlì passa il turno, finisce qui la Coppa Italia dello United.

Tabellino

FORLI’ – UNITED RICCIONE 3-1

FORLI’ (433):

Pezzolato; Rossi (36'st Signore), Maggioli, Tafa, Masini; Greselin (36'st Pecci), Gaiola, Casadio; Barbatosta (36'st Piva), Persichini (19’st Mosole), Bonandi (5’ Merlonghi).

A disp.: Zamagni, Morri, Eleonori, Buscherini.

All.: Martini

UNITED RICCIONE (4312):

Bracaj; Romano, Syku, Ndoj, Cottone; Grancara (18’ st Djuric), Scalini (14’ st Tonelli), Matteucci (34'st Colistra); Ferrara; Kyeremateng (24’st Ventola), Maio.

A disp.: Servalli, Ramires, Cuccato, Mesisca, Mantovan.

All.: Pulzetti

Arbitro: Dini di Città di Castello

Ammoniti: Kyeremateng, Tafa, Matteucci,

Marcatori: 15’ Syku, 35’ Barbatosta, 40’ Maggioli, 26'st Greselin