Calcio, lo United Riccione prepara la gara di Coppa Italia contro la Sammaurese

Lo United Riccione sta lavorando con costanza nel ritiro di Carpegna da dove domenica l’intera rosa partirà in direzione Cattolica per affrontare la Sammaurese nel primo turno di Coppa Italia, seconda sfida ufficiale di questa stagione dopo quella vittoriosa contro il Corticella. La formazione lavora a ranghi completi alternando giornate con doppie sedute di allenamento ad altre più leggere con un solo allenamento completate da riunioni tecniche e briefing del tecnico Mattia Gori e del suo staff.

In attesa dell’esordio in Campionato del prossimo 4 settembre (in trasferta con la Pistoiese) le gare di Coppa Italia si rivelano preziose per trovare il miglior stato di forma e i meccanismi tattici che per una squadra completamente rinnovata non sono così scontatati. In considerazione dell’impossibilità di giocare sul terreno di gioco dell’Italo Nicoletti di Riccione la squadra ha trovato “casa” al Calbi di Cattolica dove la sfida con la Sammaurese è in programma alle 20.30 del 28 agosto. Biglietti: intero 10,00 €; ridotto under 14 e over 65 5,00 €; settore giovanile United Riccione gratuito.