Già due campionati di serie D vinti, Callegaro è un nuovo centrocampista del Rimini

Il Rimini FC comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Matteo Callegaro (178 cm – 74 kg), nato a Mestre (VE) il 27/06/1997. Cresciuto nel settore giovanile del Padova, ha vestito le maglie di Venezia (Lega Pro), Campodarsego, Matelica, San Donà di Piave, Luparense e Cjarlins Muzane. In carriera ha vinto 2 campionati di serie D con Venezia e Campodarsego. Il ds Andrea Maniero lo definisce “un giocatore duttile che può posizionarsi davanti alla difesa o ricoprire il ruolo di mezzala. Arriva in un gruppo dove conosce già molti compagni e verrà utilizzato per completare con caratteristiche diverse il reparto di centrocampo”.