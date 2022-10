Rimini-Alessandria, Gaburro: "Sarà una gara spartiacque"

Il Rimini torna al Neri per ospitare l'Alessandria, col club piemontese reduce dai primi punti del suo campionato ottenuti contro la Carrarese, che arrivava alla precedente giornata a punteggio pieno. I biancorossi, vogliosi di riscattare l'ultima sconfitta maturata sul campo della Lucchese, dovranno fare a meno di Allievi, Rossi, Mencagli e Lo Duca. Calcio d'inizio domenica alle 14:30.

"Mi aspetto una reazione - attacca Gaburro alla vigilia della partita - che poi in realtà c'era stata sul campo nel secondo tempo a Lucca". "La partita di domani non è di facile lettura - dichiara l'allenatore -, di fronte avremo un avversario che ha trovato entusiasmo dall'ultimo successo. Noi dobbiamo capire come leggere la partita, più gestiamo palla e più l'avversario deve adeguarsi, altrimenti diventa una partita stile Cesena o stile primo tempo di Lucca. Quella di domani sarà una gara spartiacque, non per la classifica ma per come sapremo interpretarla”.