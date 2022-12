Calcio, anche senza Santini il Rimini rimonta e piega l'Ancona. Galeotti para un rigore

Grande vittoria del Rimini che batte 2-1 in rimonta l'Ancona e torna al successo dopo l'immeritata sconfitta di Fiorenzuola. Succede tutto nell'arco di 5', a partire dal minuto 70, quando Simonetti porta in vantaggio i marchigiani. Al 72' Delcarro trova il pareggio e colpisce anche una traversa due minuti dopo. Completa la rimonta Tanasa, che permette al Rimini di portarsi in ottava posizione con 28 punti, gli stessi dei dorici e della Lucchese, dietro per differenza reti. Da segnalare anche il rigore parato da Galeotti al 68' a Prezioso. Nonostante l'assenza di bomber Santini, il Rimini raggiunge il Gubbio e l'Ancona a quota 27 reti, in testa alla classifica dei gol segnati.

La partita

Al 18' pericolosi gli ospiti con un colpo di testa di poco alto sugli sviluppi di un calcio di punizione. Per i biancorossi ci prova Gabbianelli al 25', ma la sua conclusione al volo col sinistro dopo un rilancio della difesa marchigiana non inquadra lo specchio della porta. Scarseggiano le occasioni da gol e la prima frazioni si chiude senza reti.

Al 58' la conclusione di Simonetti finisce fuori di poco. Al 67' Tofanari atterra irregolarmente Martina nell'area del Rimini: calcio di rigore, ma dagli 11 metri Prezioso si fa respingere la conclusione da Galeotti. Passano in vantaggio poco dopo i marchigiani (70'), con Simonetti, chiudendo un'ottima triangolazione con D'Eramo. Dura due minuti il vantaggio dell'Ancona, infatti al 72' Delcarro di testa su sponda di Tanasa fa 1-1. Il numero 8 due minuti dopo colpisce la traversa, e al minuto 75 Tanasa ribalta l'iniziale svantaggio segnando in tap-in dopo una respinta di Perrucchini su Gabbianelli.