Calcio, comincia con una sconfitta il campionato del nuovo Rimini di mister Raimondi

Comincia con una sconfitta il nuovo campionato del Rimini. Al Neri i biancorossi vengono sconfitti 2-1 dal neopromosso Arezzo, non basta il gol del giovane Cherubini nella ripresa dopo le reti di Gucci e Iori. Anche un palo di Morra al 70' poco dopo il gol del centrocampista biancorosso, ma la prima panchina tra i prof per Raimondi finisce con un ko. Ci vorrà tempo per vedere rodata una squadra completamente nuova: sabato prossimo l'occasione per il riscatto sarà la trasferta a Sassari contro la Torres.

L'Arezzo tiene meglio il campo e sfiora due volte il gol nel giro di un minuto, entrambe con Gucci: al 23' salva Pietrangeli sul colpo di testa, poi è Colombo a compiere un ottimo intervento. E proprio il numero 28 ospite trova la meritata marcatura al 44' girando in rete col destro su cross di Iori. Dopo 7' di ripresa raddoppiano gli aretini con Iori, che col sinistro butta dentro un cross mancato da due compagni. Al 67' riapre la gara Cherubini col diagonale mancino, 4 minuti dopo l'ingresso in campo. Al 70' i romagnoli sfiorano il pareggio con Morra che in area colpisce il palo. L'Arezzo riprende campo e porta a casa la vittoria dopo sei minuti di recupero.