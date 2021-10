Calcio, Rimini che supera di misura il Real Forte Querceta e allunga sul Lentigione

Continua la striscia positiva del Rimini, che si conferma sempre vincente al Neri superando di misura i toscani del Real Forte Querceta grazie a un rigore trasformato da Gabbianelli nel finale del primo tempo. I biancorossi, primi in classifica, si portano a +3 sul Lentigione, grazie al contemporaneo pareggio degli emiliani contro il Tritrium. Nel turno di domenica prossima il Rimini sarà di scena sul campo del San Donnino, reduce da una sconfitta a Carpi.

La partita

Occasionissima per i padroni di casa al 17': Mencagli impatta di testa il cross di Lo Duca, ma Adornato si supera togliendola dall'angolino e mettendo in corner. Dopo 27' è costretto a uscire dal campo Panelli per infortunio, al suo posto Pietrangeli. Al 41' l'episodio che sblocca la gara: Andreis si procura un calcio di rigore, dal dischetto Gabbianelli porta in vantaggio i biancorossi. 2' dopo gli uomini di Gaburro sfiorano il raddoppio con Mencagli, che in area svirgola il tiro sciupando una buona occasione.

Al 55' tentativo debole di Ferrara, blocca a terra senza problemi l'estremo difensore ospite. Al 74' Piscitella ha la chance del raddoppio, ma la sua deviazione su cross di Tonelli viene deviata da Adornato. I toscani cercano il pareggio e ci provano col destro di Bartolini, che finisce però sopra la traversa. Al 94' brivido per i romagnoli, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo ospite il pallone viene colpito di testa da un attaccante e finisce fuori di un soffio.

Tabellino

RIMINI (4-3-3): Marietta; Lo Duca, Cuccato, Panelli (27' pt. Pietrangeli), Haveri; Andreis (15' st. Greselin), Tanasa, Tonelli (40' st. Pari); Gabbianelli, Mencagli (21'st. Germinale), Ferrara (15' st.Piscitella).

In panchina: Piretro, Berghi, Semprini, Piscitella, Tomassini. All. Gaburro.

REAL FORTE QUERCETA (3-5-2): Adornato; Bechini, Contipelli, Cintoi; Meucci (23' st. Gargani), Bartolini, Lazzarini, Amico, Della PIna (15' st. Centonze); Vignali, Pegollo. In panchina: Citti, Ricci T., Ricci F., Lazzoni, Pecci N., Aquilante, Petriccioli. All. Bonuccelli.

ARBITRO: Pistarelli di Fermo (Lombardi di Chieti e Gentile di Teramo)

RETI: 41' pt. Gabbianelli (R)

AMMONITI: Bartolini, Cintoi, Vignali

NOTE: giornata di sole. Spettatori 800 circa. Angoli: 3-3. Recupero: 3' pt. 5' st.