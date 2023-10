Coppa Italia di Serie C, avanza il Rimini: Morra stende il Gubbio al 96'

Prosegue l'avventura del Rimini in Coppa Italia di Serie C. Dopo la figuraccia rimediata nel derby a Cesena in campionato (sconfitta per 5-2), i biancorossi tornano al Neri e superano 1-0 il Gubbio nel primo turno eliminatorio con gol al 96' di Morra, su assist di Iacoponi. Nel prossimo turno di Coppa Italia gli uomini di Raimondi se la vedranno col Perugia, che a sua volta ha eliminato il Monterosi Tuscia imponendosi per 3-1. Domenica invece il Rimini ospiterà ancora tra le mura amiche la Recanatese (ore 20:45), per ritrovare punti in campionato e sfuggire alla zona rossa, ora infatti i romagnoli con 4 punti sono sopra soltanto a Sestri Levante e Virtus Entella.