Un gol di Gabbianelli permette al Rimini di tornare con 3 punti da Forte dei Marmi

Vince ancora la capolista Rimini, a Forte dei Marmi è sufficiente una rete di Gabbianelli per portare a casa i tre punti. Restano 3 le lunghezze di vantaggio sul Ravenna, vista la vittoria all'ultimo minuto su rigore dei giallorossi sul Fanfulla. Nel prossimo turno i ragazzi di Gaburro ospiteranno al Neri il San Donnino, mentre il Ravenna andrà sul campo della Bagnolese.

La partita

Al 15' Pegollo davanti a Marietta su cross di Bechini non tira, ma cerca un compagno che si trova però in posizione irregolare. Occasione per i toscani al 36', Pegollo trova Di Paola che di testa impegna Marietta, bravo a respingere tuffandosi a destra. Al 56' la sblocca il Rimini, Piscitella lanciato a sinistra serve al centro Gabbianelli che buca Adornato. Al 73' Mencagli prova l'eurogol su cross di Lo Duca, ma la giocata non gli riesce. Brivido per il Rimini quando al 75' il direttore di gara fischia un rigore per fallo di Marietta su Pegollo, ma l'assistente gli segnala un fuorigioco e fa tirare un sospiro di sollievo ai biancorossi. 4' dopo l'estremo difensore ospite salva il risultato parando con la mano il tentativo a incrociare di Di Paola.

Tabellino

REAL FORTE QUERCETA (3-5-2): Adornato; Bechini (68' Del Dotto), Bertoni, Maccabruni; Lazzoni, Bartolini, Islamaj, Amico, Della Pina (63' Centonze); Di Paola, Pegollo. In panchina: Gagliardi, Cosentino, Ricci, Nobile, Pecci, Bellucci, Gargani All. Bonuccelli

RIMINI (4-3-3): Marietta; Lo Duca, Carboni, Panelli, Haveri; Andreis (68' Pietrangeli), Tanasa, Greselin; Gabbianelli (80' Callegaro), Mencagli, Piscitella (68' Germinale). In panchina: Piretro, Contessa, Cuccato, Kamara,Ferrara, Pecci. All. Gaburro.

ARBITRO: Frosi di Treviglio.

RETI: 56' Gabbianelli.

AMMONITI: Di Paola, Panelli, Lazzoni, Pegollo, Tanasa.

NOTE: recupero 2' pt, 4' st.