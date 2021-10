La capolista Rimini si aggiudica il derby di San Mauro e resta in vetta

Squadra in casa

Squadra in casa Sammaurese

Ancora 3 punti per il Rimini, che espugna 1-2 il campo della Sammaurese grazie alle reti nel primo tempo di Germinale e Gabbianelli. Biancorossi che restano dunque in vetta alla classifica almeno fino a mercoledì, quando al Neri ospiteranno il Real Forte Querceta.

La partita

Avvio equilibrato, dopo una buona parata di Adorni su Germinale e una conclusione debole di Merlonghi tra le braccia di Marietta, il Rimini trova il vantaggio su rigore. Casadio spinge il capitano ospite ed è lo stesso Germinale a trasformare dal dischetto (12′). I giallorossi non ci stanno, Gurini ci prova da vicino in mischia e un difensore dei biancorossi tocca con un braccio. L’arbitro concede un altro penalty a porte invertite; dagli undici metri va Merlonghi, che non sbaglia e impatta. Il match è più vivace che mai e al 26′ Germinale sfiora la doppietta con un colpo di testa che si stampa sul palo. La compagine di Gaburro spinge ancora, ritornando avanti con la conclusione di Gabbianelli (35′) e conducendo sino all’intervallo.

Nella seconda frazione la Sammaurese ritorna in campo decisa a raddrizzare nuovamente il risultato, tuttavia il Rimini riesce ad addormentare il match, controllando la pressione di Diop e compagni con sagacia. I minuti scorrono veloci, senza che i possessi della formazione di Protti si concretizzino. Al triplice fischio, festeggiano così gli ospiti, certi di rimanere in cima alla classifica fino al turno infrasettimanale di mercoledì.

Tabellino

SAMMAURESE-RIMINI 1-2

SAMMAURESE: Adorni, Gurini, Bolognesi (56′ Migani), Benedetti, Casadio (77′ Misuraca), Sedioli, Gaiola (84′ Lombardi), Scarponi, Merlonghi, Diop, Giannini (77′ Asllani). A disp: Cheli, Masini, Zavatta, Misuraca, Asllani, Mantovani, Pierfederici, Migani, Lombardi. All Protti

RIMINI: Marietta, Haveri, Tanasa, Panelli, Gabbianelli (92′ Mencagli), Piscitella (63′ Tonelli), Lo Duca, Greselin (63′ Ferrara), Cuccato, Andreis (88′ Pari), Germinale (69′ Tomassini). A disp: Piretro, Tonelli, Pari, Mencagli, Ferrara, Tomassini, Pecchi, Berghi, Pietrangeli. All Gaburro

Marcatori: 12′ rig Germinale, 19′ rig Merlonghi, 35′ Gabbianelli

Ammoniti: Bolognesi, Panelli, Gaiola