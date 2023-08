Rimini calcio, ingaggiato l'esterno offensivo classe 2000 Lamesta

Il Rimini annuncia di aver acquisito dall’Alessandria a titolo oneroso il calciatore Davide Lamesta. Nato a Venaria Reale (TO) il 19 aprile 2000, il nuovo giocatore biancorosso è un attaccante esterno che, dopo l’esperienza in Serie D con la maglia del Casale, nel 2020 è approdato al professionismo con la maglia del Piacenza che in due anni e mezzo ha indossato per 70 volte prima di passare nel gennaio scorso all’Alessandria e chiudere la stagione con 13 presenze e due gol. Davide Lamesta con la maglia a scacchi ha firmato un contratto biennale con scadenza giugno 2025.