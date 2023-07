Rimini Calcio, si alza il sipario sulla nuova proprietà. Il 90% delle quote controllate dalla presidente

La nuova proprietà del Rimini Football Club si presenta. Dopo la fine del ciclo capitanato dal presidente Alfredo Rota, completati i passaggi burocratici, i nuovi vertici del club biancorosso sono arrivati al gran completo al teatro Galli, accolti anche dal sindaco Jamil Sadegholvaad, dall’assessore Moreno Maresi e dal vescovo Nicolò Anselmi. La società calcistica è ufficialmente controllata al 90% dalla presidente Stefania Di Salvo, mentre il restante 10% è suddiviso in parti eguali tra cinque soci. I nuovi soci avranno, come illustrato nel corso della conferenza stampa, anche incarichi operativi: si tratta di Giuseppe Geria (nuovo direttore generale che subentra a Franco Peroni), Angelo Sanapo (che fungerà da trait d’union tra proprietà a staff), Fabio De Vita (capo scounting), Maurizio Panunzio (coordinatore area sanitaria) e Antonio Di Battista (responsabile area tecnica).

Al momento non si è parlato di obiettivi sportivi mirati, lasciando così la parola al campo giocato. In più passaggi il nuovo sodalizio ha tuttavia sottolineato di voler “migliorare” rispetto all’anno passato e ha voluto assicurare la tifoseria che si tratterà di un progetto all’insegna della continuità, come dimostra anche la conferma del direttore sportivo Andrea Maniero, con un progetto che ragiona su base triennale e pensa a radicarsi con un’iniziativa non estemporanea. “Siamo venuti qui per costruire qualcosa di importante, c’è una società solida, che vuole fare un programma sostenibile, ci sarà una solidità, una programmazione e una progettualità”. Tra i passaggi il desiderio marcato di costruire un nuovo centro sportivo. Alle domande dei giornalisti, la proprietà ha poi spiegato di avere il calcio come primo obiettivo, ma non esclude azioni di business extra sport sul territorio in futuro.

Le parole della presidente

Stefania Di Salvo è la prima presidente donna nella storia del Rimini Calcio. Ha affidato il suo intervento attraverso un documento scritto, con un atteggiamento molto pacato e distante dallo stile dei presidenti calcistici tipo in cerca costante di visibilità. “E’ un onore essere qui, sono emozionata, è la prima volta che parlo a una conferenza stampa. Sono cresciuta e vivo a Zurigo e mi esprimo in tedesco, apriamo un nuovo capitolo di storia del Rimini Football Club. Ci tengo a ringraziare chi ha portato il club nei professionisti, a partire dal presidente Alfredo Rota. Ringrazio le istituzioni e il sindaco, ma il grazie va alle migliaia di sostenitori del club. Ho ricevuto molti messaggi di incoraggiamento, sono la prima presidente donna nella storia del Rimini e sento il peso della responsabilità”.

“Voglio cogliere l’occasione per fare chiarezza e trasparenza su alcune domande ricorrenti, alle parole ho sempre preferito i fatti e i risultati – ha proseguito -. Credo nel gioco di squadra, con l’azienda di cui faccio parte nella sanità, prevenzione e riabilitazione, alla base di tutto abbiamo la sostenibilità. Il calcio è lo sport più bello e importante del mondo, il calcio è inclusione, passione, unisce le comunità, dobbiamo orientarci a modelli di sviluppo sostenibili e virtuosi. Abbiamo lavorato a un progetto comune che ci porta a essere insieme. Perché Rimini? E’ stato un colpo di fulmine, abbiamo trovato una società seria e ben voluta, un tessuto sociale invidiato in tante parti d’Italia, Rimini è una città riconosciuta in tutto il mondo e ho bellissimi ricordi di infanzia. Abbiamo una potenzialità enorme e siamo qui per lavorare con umiltà ed entusiasmo. C’è una tifoseria super che merita grande attenzione”.

Chi è il presidente onorario

“La squadra è della città e ringraziamo il sindaco per queste bellissime parole. Il nostro è un progetto a lungo termine all’insegna della continuità che ha per fulcro la presidente Stefania Di Salvo, donna cui piace far parlare i fatti più delle parole” ha aperto l’illustrazione l’avvocato nonché neopresidente onorario Fabio Verile. “Sarebbe stupido oggi fare grandi proclami, quello che possiamo promettere è che nessun componente del club, dalla dirigenza agli atleti e agli staff, si risparmierà e farà anzi di tutto per dare lustro al club e a Rimini. Vogliamo che il Romeo Neri diventi il salotto della città, un luogo di sport ma anche di incontro e socialità”.

L'organigramma

Presidente Stefania Di Salvo

Vice presidente Angelo Sanapo

Presidente onorario Fabio Verile

Direttore generale Giuseppe Geria

Direttore sportivo Andrea Maniero

Responsabile Area Tecnica Antonio Di Battista

Responsabile dell’Area Scouting Fabio De Vita

Responsabile del settore sanitario Maurizio Panunzio

Direttore del settore giovanile Matteo Roguletti