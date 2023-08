Rimini calcio, per la difesa arriva Stanga in prestito dal Lecco

Il Rimini annuncia che Luca Stanga è un nuovo giocatore biancorosso. Nato a Brescia il 23 gennaio 2002, è un difensore versatile di 185 centimetri che si disimpegna in diverse posizioni della retroguardia. Sia in posizione che centrale che sull’esterno destro. Proviene dal Lecco, con cui ha conquistato la storica promozione in Serie B da protagonista nei playoff. Cresciuto a Moscazzano, un paesino di 800 abitanti nella provincia di Cremona, il 21enne ha vestito il rosso e il nero praticamente da sempre. Entrato nel settore giovanile del Milan a soli 6 anni dopo gli inizi alla Polisportiva Cr 81 2000 di Credera, ha fatto tutta la trafila giocando in ogni formazione del club e arrivando a diventare anche capitano della Primavera. Il 9 gennaio 2022 ha anche esordito in Serie A nei minuti finali di Venezia-Milan, dopo essere già andato in panchina a Firenze e a San Siro contro la Roma e aver segnato in amichevole contro il Vicenza nel 2020.

La sua prima annata fra i “grandi” lo ha visto come detto vestire la casacca del Lecco nel campionato di Serie C 2022-23. In totale ha disputato nove partite con i lombardi, entrando anche nell’ultimo storico atto, la finalissima con il Foggia. Stanga arriva in prestito temporaneo dal Lecco con scadenza 30 giugno 2024.