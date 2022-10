Calcio, il Rimini cade nel finale contro la Carrarese. Per il riscatto ora c'è il derby di Coppa

Si interrompe al Romeo Neri la striscia di risultati positivi del Rimini, che si ferma a cinque gare di campionato alle quali si aggiunge la trasferta vincente di Ancona in Coppa Italia, che permette ai biancorossi di ospitare il Cesena martedì prossimo alle 15:30. Sabato pomeriggio la Carrarese espugna il Neri grazie al gol di D'Ambrosio al minuto 88, dopo una bella partita con tante occasioni da ambe le parti, protagonisti anche i portieri coi numerosi interventi a salvare il risultato. Questi 3 punti permettono ai toscani di superare di una lunghezza gli uomini di Gaburro, fermi a quota 18 in settima posizione al pari di Fiorenzuola e Lucchese. Dopo il derby di Coppa Italia, il prossimo impegno del Rimini in campionato è in casa del Pontedera, sabato 5 novembre ancora alle 17:30.

La partita

Spinge il Rimini e al 4' Santini per un soffio non arriva sul cross di Gabbianelli. Al 27' vanno vicinissimi al vantaggio gli ospiti con Giannetti, che con un sinistro violentissimo colpisce la traversa e poi la linea di porta. Dieci minuti dopo Tonelli costringe Satalino al provvidenziale intervento per salvare lo 0-0. L'estremo difensore ospite respinge poi di pugno la potente conclusione di Santini nel recupero della prima frazione.

Al 49' è prodigioso il portiere biancorosso Zaccagno, salvando sulla conclusione da due passi di Della Latta. I toscani provano a fare la partita, romagnoli che tornano a farsi vedere al 65' con un colpo di testa di Delcarro che tuttavia non impensierisce Satalino. Il portiere di proprietà del Sassuolo è chiamato al grande intervento in tuffo sulla conclusione da posizione angolata di Santini. Subito dopo ancora Zaccagno protagonista, il portiere è bravo a mettere in angolo la conclusione da fuori area di Bozhanaj. Gli ospiti credono nella vittoria e sbloccano la partita al minuto 88 con D'Ambrosio, che di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo decide la partita.