Coppa Italia Serie C, la semifinale di andata se l'aggiudica il Rimini: Lamesta piega il Catania

Il Rimini si aggiudica la sfida d'andata della semifinale di Coppa Italia Serie C contro il Catania. Mercoledì sera al Neri decide un gol di Lamesta nel primo tempo, partita molto frizzante con 3 pali colpiti, di cui 2 dagli ospiti. Per qualificarsi in semifinale la squadra di Troise dovrà fare risultato anche nella gara di ritorno, in programma al Massiminio tra un mese. In campionato invece il Rimini tornerà domenica sera (ore 20:45) tra le mura amiche per ospitare il Pineto.

Al 20' Lamesta calcia col sinistro da fuori area e colpisce il palo. 7 minuti dopo occasione anche per gli ospiti con Costantino che conclude in area ma trova la grande respinta di Colombo. Il vantaggio del Rimini si concretizza al 38', quando Lamesta su assist di Cernigoi salta il portiere e realizza il gol dell'1-0. Palo anche del Catania al 45' con Costantino che da due passi per poco non si approfitta di un errore in uscita di Colombo e di un seguente tocco di Gorelli. I siciliani colpiscono ancora il montante a lato del portiere al minuto 52, questa volta è Zammarini a graziare i padroni di casa in area. Spingono gli ospiti che però restano in 10 al 75': Zammarini riceve il cartellino rosso dopo un duro intervento a gamba alta su Iacoponi. L'ultima occasione è del Catania che sfiora il pareggio al 96', ma Colombo in tuffo respinge il tentativo di Cicerelli.