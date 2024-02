Calcio, troppo divario tra le due squadre: Rimini ko nel derby col Cesena

Nulla da fare per il Rimini che cede 2-0 in casa alla capolista Cesena. Troppo evidente il divario tecnico tra le due squadre, con la capolista che legittima il vantaggio di 33 punti in classifica sui biancorossi e si avvicina sempre più alla vittoria del campionato. Bel colpo d'occhio nel prepartita per la coreografia della Curva Est, con tanto di fuochi d'artificio. Martedì prossimo i ragazzi di Troise saranno impegnati nella trasferta di Recanati. Al 13' Adamo di testa su cross dalla sinistra di Donnarumma firma l'1-0 di testa. I padroni di casa provano a scuotersi ma non riescono mai a rendersi pericolosi dalle parti di Pisseri. Ecco allora che al 41' Shpendi trova il raddoppio spingendo in rete l'assist di Piacentini sugli sviluppi di una punizione di Donnarumma.

In avvio di ripresa sono ancora gli ospiti a sfiorare la rete con Shpendi e Francesconi (53'), coi padroni di casa in difficoltà ad uscire dalla propria metà campo. Al 66' Donnarumma colpisce la traversa con un forte sinistro a incrociare. Morra, subentrato, chiama Pisseri alla prima parata: l'estremo difensore vola e devia in angolo il suo colpo di testa. All'82' ancora Morra calcia alto in area su suggerimento rasoterra di Megelaitis. Bella parata di Colombi su Shpendi (89') dopo un angolo, è l'ultima emozione della gara meritatamente vinta dal Cavalluccio.