Rimini cresce in difesa e nella fase di costruzione, buona vittoria nel test match contro il Pescara

E’ ancora un cantiere in corso. Ma il Rimini trova fiducia e anche un buon risultato. La squadra di coach mister Marco Gaburro vince il test match contro il Pescara, per 1-0, sul campo di Silvi Marina. Il risultato si sblocca al 12 ° minuto del secondo tempo, grazie a una rete di Santini. La squadra gioca con buona solidità, nonostante diverse assenze.

In genere sempre molto prudente, mister Gaburro è soddisfatto da questo nuovo test: “E’ un passo in avanti, in continuità con l’amichevole di Padova dal punto di vista difensivo, sicuramente stiamo crescendo nella pressione, molto meglio anche nella fase di costruzione. Non siamo ancora al 100% però ho visto una squadra tenere il campo sempre bene e che con il trascorrere dei minuti ha preso più consapevolezza”.

Sul gol del suo attaccante l’allenatore aggiunge: “Santini si è sbloccato, e per un attaccante è sempre importante, con tre assenze pesanti e simulando una partita di campionato poteva pesare in più. Invece abbiamo gestito bene, ora abbiamo una settimana per crescere ancora di più”.

Tabellino

Pescara (4-3-3): Plizzari (27’ st Sommariva); Cancellotti (31’ st Saccani), Boben (1’ st Ingrosso), Pellicani (31’ st Veroli), Milani (15’ st De Marino); Germinario (15’ st Mehic), Kraja (27’ st Chiarella), Mora (40’ st Amore); Cuppone (1’ st D’Aloia), Kolaj (21’ st Gyabuaa), Lescano (27’ st Blanuta). A disp.: D’Aniello. All.: Colombo.

Rimini (4-3-3): Galeotti; Laverone, Pietrangeli, Allievi, Haveri (21’ st Regini); Rossetti, Tanasa, Tonelli (37’ st De Rinaldis); Gabbianelli (21’ st Rosso), Santini (31’ st Mencagli), Piscitella (44’ st Tofanari). A disp.: Zaccagno, Accursi, Sereni, Cherubini, Acquistapace, Panelli. All.: Gaburro.

Arbitro: Tribuiani di Teramo.

Reti: 12’ st Santini.

Note – Angoli 5-4. Ammoniti: Laverone.