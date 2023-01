Rimini, non va: al Neri arriva la terza sconfitta consecutiva. Poker dell'Entella

Continua la serie negativa il Rimini, che al Neri perde 4-1 contro la Virtus Entella. Si tratta della terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro San Donato Tavarnelle e Cesena, che farà scivolare i biancorossi fuori dalla zona playoff nel caso in vittoria o pareggio del Siena contro l'Imolese domenica. L'occasione per rialzare finalmente la testa gli uomini di Gaburro l'avranno domenica 22 gennaio nella trasferta di Olbia.

La partita

Dopo un palo colpito al minuto 8, Merkaj, bravo a smarcarsi in area, sblocca la contesa al 18'. Al 50' raddoppia Rada, bucando Galeotti in diagonale sugli sviluppi di una punizione. 4' dopo tornano in partita i padroni di casa con Rossetti, anche in questo caso sugli sviluppi di un piazzato, approfittanfosi di un'incertezza dell'estremo difensore ospite. Nemmeno il tempo di esultare che al 56' Merkaj firma la doppietta e chiude virtualmente la gara, su assist di Gaston Ramirez. Romagnoli che colpiscono il palo al 63' con Gabbianelli direttamente su calcio di punizione, poi al terzo minuto di recupero i liguri trovano il poker con Morosini sempre su calcio da fermo.